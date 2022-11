In hoger beroep 23,5 jaar cel voor moord op Iraniër Motamed

In de rechtszaal op Schiphol zijn Anouar A. (33) en Moreo M. (40) donderdag in hoger beroep veroordeeld tot 23 jaar en 6 maanden gevangenisstraf voor de moord op Ali Motamed, eind 2015 in Almere.

Tegen de twee was begin deze maand respectievelijk 22 en 24 jaar cel geëist. Het gerechtshof sprak van "een kille, gewetenloze huurmoord".

De geboren Iraniër Motamed (56) werd in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat op straat met één gericht schot door het hoofd doodgeschoten toen hij naar zijn werk ging. De daders verdwenen spoorloos.

A. en M. kwamen lange tijd na de liquidatie pas in beeld, toen de recherche inzage kreeg in de versleutelde communicatie op de telefoon van een andere verdachte in de zaak. Aan de hand van telecomgegevens, autobewegingen en afgeluisterde gesprekken wist de politie hen vervolgens te linken aan de moord.



Het hof noemde "het gemak en de achteloosheid" waarmee in het ontsleutelde berichtenverkeer over het beëindigen van een mensenleven werd gesproken "ronduit stuitend en huiveringwekkend". Het was "kennelijk een uitgelezen kans om op een betrekkelijk risicoloze manier geld te verdienen. Een uiterst gewetenloze daad", aldus het hof, dat voor beide daders ook de voorwaardelijke en vervroegde invrijheidstelling van een eerdere straf schrapte. Voor M. betekent dat 957 dagen extra zitten, voor A. 661 dagen.

De gewelddadige dood van Motamed was lang een compleet raadsel. Pas in 2018 bleek dat hij in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was, die voor het plegen van een bloedige bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig in eigen land ter dood was veroordeeld. Bij de aanslag vielen tientallen doden, onder wie kopstukken van het Iraanse regime.



Het vermoeden dat de mogelijke politieke achtergrond van Motamed een rol heeft gespeeld bij zijn moord, is nooit bevestigd. Weliswaar heeft de AIVD sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie heeft gehad, in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. De kwestie speelt nog wel een prominente rol in het hoger beroep van Naoufal F., eerder veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van de moord op Motamed. Zijn beroepszaak dient later.

A. en M. kregen in 2019 van de rechtbank in Lelystad straffen van 20 en 25 jaar cel. Beiden hebben ook in hoger beroep voortdurend alle betrokkenheid ontkend.

© ANP 2022