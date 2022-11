Iraanse voetballer opgepakt voor 'propaganda tegen de staat'

De Iraanse voetballer Voria Ghafouri is in zijn thuisland opgepakt op beschuldiging van het verspreiden van propaganda tegen de staat Iran, meldt het Iraanse persbureau Fars.

Hij zou ook de "reputatie van het nationale team hebben aangetast". De 35-jarige Ghafouri werd opgepakt na een training van zijn club Foolad uit de provincie Khuzestan.

Hij is geboren in de Sanandaj, de hoofdstad van de Iraanse provincie Iraans Koerdistan en had op zijn Instagram-account een foto van zichzelf in traditionele Koerdische kleding geplaatst.

Ghafouri levert via sociale media geregeld commentaar op problemen in de Iraanse samenleving. De voormalig aanvoerder van Esteghlal, het meest gevierde team van het land, moest daar in juli vertrekken vanwege zijn herhaalde kritiek op de autoriteiten. Hij speelde eerder in het nationaal elftal van Iran, dat momenteel in Qatar is voor het WK voetbal. De Iraniër zou niet zijn geselecteerd vanwege zijn kritiek op de autoriteiten.



In Iran ontstond halverwege september onrust na de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt voor het overtreden van de strenge, religieuze kledingvoorschriften die in Iran gelden.

De protesten gaan nog altijd door, het hevigst in overwegend Koerdische delen van het land, en worden hard neergeslagen.

