FIFA: WK in Qatar net zo goed bekeken als gebruikelijk

De FIFA meldt in een persbericht dat het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar net zo populair is als gebruikelijk.

Volgens de wereldvoetbalbond keken er naar de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador meer mensen dan vier jaar geleden. Per land keken er gemiddeld 3,3 miljoen mensen.

In Brazilië - de favoriet voor de titel - keek de helft van alle televisiekijkers naar het duel tussen Qatar en Ecuador, zo baseert de FIFA op de cijfers. Dat is 6 procent hoger dan in 2018, toen op het WK in Rusland het gastland en Saoedi-Arabië elkaar troffen.

Volgens de FIFA is de wedstrijd tussen Frankrijk en Australië vooralsnog het best bekeken. Op de piek keken er 14 miljoen Fransen op TF1 naar het eerste duel van de wereldkampioen.



In aanloop naar het toernooi schreef de pers in het westen dat er twijfel bestond over de betrokkenheid van veel mensen bij het WK. Volgens de pers zouden minder mensen het WK volgen vanwege de "slechte reputatie van gastland Qatar". De cijfers spreken dat nu tegen.

Buiten Europa en Noord-Amerika krijgt men weinig mee van het gejank over LHBTI-rechten en propaganda over vermeende mensenrechtenschendingen. Het WK duurt tot en met 18 december.

