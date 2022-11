Algerije: doodstraf voor 49 mensen wegens lynchen 'Marokkaanse spion' die bosbranden zou hebben aangestoken

Een Algerijnse rechtbank heeft donderdag 49 personen ter dood veroordeeld voor de lynchpartij waarbij in 2021 een man levend werd verbrand.

Dat meldt het Algerijnse staatspersbureau APS. De straffen zullen hoogstwaarschijnlijk worden omgezet naar levenslange celstraffen. In Algerije is de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd.

De verdachten zijn veroordeeld voor de moord op de 35-jarige Jamal Benslimane uit Miliana (Aïn Defla) die tijdens de hevige bosbranden vorig jaar in het noorden van Algerije als vrijwilliger bosbranden bluste. Bij de branden in Kabylië kwamen in augustus 2021 in minder dan een week negentig mensen om het leven.

In Algerije geloofden ze dat de bosbranden waren aangestoken. De geruchten werden aangesterkt nadat de autoriteiten en de regeringsgezinde pers, overweldigd door de bosbranden, zonder bewijs hadden aangekondigd dat de branden opzettelijk zijn aangestoken door "vijanden van Algerije".



Het slachtoffer meldde zich bij politie nadat beelden van hem circuleerden waarin hij werd aangewezen als één van de pyromanen. Op beelden op sociale netwerken was te zien hoe een menigte een politiebusje omsingelde en de man uit het voertuig haalden. Hij werd uiteindelijk geslagen en levend verbrand terwijl jongeren selfies namen bij het lichaam.

De beklaagden werden vervolgd voor opzettelijke doodslag met voorbedachten rade, terrorisme en daden tegen de staat. Achtentwintig anderen werden veroordeeld tot celstraffen van twee tot tien jaar, nog zeventien anderen werden vrijgesproken.

