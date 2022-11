Marokko en Spanje tevreden met resultaten hernieuwde betrekkingen

Marokko en Spanje zijn tevreden met de behaalde resultaten sinds de verzoening eerder dit jaar.

Dat melden de buitenlandministers van beide landen Nasser Bourita (Marokko) en José Manuel Albares (Spanje) vandaag na een ontmoeting in Barcelona.

Tijdens een persconferentie zei Albares uit te kijken naar de Marokko-Spanje-top die naar verwachting begin 2023 zal plaatsvinden. De diplomaat kon nog geen datum noemen maar verzekerde dat alle punten van de voorgenomen routekaart "punt voor punt" zullen worden aangehouden.

De bijeenkomst zou in november plaatsvinden maar is uitgesteld zodat beide landen zich beter kunnen voorbereiden. De aanstaande bijeenkomst is bedoeld om de afspraken van eerder dit jaar te concretiseren. Marokko en Spanje besloten in april om het diplomatieke conflict te beëindigen en de betrekkingen aan te halen .De laatste top vond plaats in 2019.



In aanloop naar de voorgenomen bijeenkomst gaf Albares wèl al aan tevreden te zijn over de resultaten van de hernieuwde betrekkingen tussen Rabat en Madrid. Het aantal migranten dat vanuit Marokko illegaal de oversteek maakt naar Spanje is met 20 procent afgenomen, de handel is met 30 procent gestegen en de export naar Marokko is tot dusver opgelopen tot zeven miljard euro.

Bourita zegt tevreden te zijn met de nauwe samenwerking en het tempo waarin overeenkomsten tot stand komen. De Marokkaanse topdiplomaat belooft "de uitvoering van alle punten op de routekaart", inclusief de hervatting van douaneacitiviteiten bij de grensovergangen Ceuta en Melilla, gepland voor begin 2023.

