Rusland maakt korte metten met LHBTI-propaganda

Het is in Rusland voortaan verboden voor iedereen om LHBTI-denkbeelden uit te dragen.

De Russische regering heeft vandaag een wet aangenomen die een bestaand verbod op het promoten van lhbti-propaganda bij minderjarigen, uitbreidt naar iedereen.

Voortaan kan elke handeling die wordt beschouwd als een poging om niet-heteroseksualiteit te promoten leiden tot een hoge geldboete. Buitenlanders riskeren zelfs celstraf. De strafmaatregel geld ook voor activiteiten online, in boeken, films, advertenties of in het openbaar.

De geldboete kan oplopen tot 400.000 roebel (€ 6500) voor particulieren en tot 5 miljoen roebel (€ 80.000) voor bedrijven. Buitenlanders riskeren een gevangenisstraf van vijftien dagen en daaropvolgend uitzetting uit het land.

In EU-land Hongarije werd vorig jaar ook een wet goedgekeurd die het illegaal maakt om LHBTI-waarden te promoten bij kinderen. Later werd die strafmaatregel voor media en het onderwijs uitgebreid naar religieuze instellingen.

© MAROKKO.NL 2022