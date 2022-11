Kabinet overweegt een verbod op discriminatie op onderwijsniveau

Rijscholen die wél korting geven aan studenten op universiteiten en het hbo, maar niet aan mbo'ers: wat betreft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) komt er een eind aan zulke praktijken.

De minister wil zich daarom "verdiepen" in het plan van PvdA en GroenLinks om discriminatie op basis van opleidingsniveau op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling.

Ook coalitiepartij CDA is positief over het idee. Volgens Habtamu de Hoop (PvdA) worden mbo'ers "op een hele nare manier" uitgesloten, "bijvoorbeeld van verzekeringen, en dat ze uit studentenkroegen geweerd worden". Daarom stelde zijn partij woensdag bij de eerste helft van het debat over de onderwijsbegroting samen met GroenLinks voor om een verbod op discriminatie op opleidingsniveau in de wet op te nemen.

Bij het vervolg van dat debat donderdag ging Harry van der Molen van het CDA hierop in. Toen hij voor het eerst hoorde van het idee vroeg hij zich af of het wel nodig was opleidingsdiscriminatie te verbieden. "Misschien", vroeg het Kamerlid zich hardop af, is er ook een wet als "stok achter de deur" nodig.



Twijfels

Kiki Hagen van D66 zei woensdag naar het voorstel van PvdA en GroenLinks te willen kijken en daar "wellicht" ook mee in te stemmen, maar uitte ook twijfels. "Ik weet niet zeker of we bereiken wat wij allebei voorstaan als we dat in de wet zetten", aldus het Kamerlid.



"Bij bepaalde banen mag je absoluut onderscheid maken naar de vorm van opleiding", zei Dijkgraaf. Maar er zijn volgens hem ook situaties "waar ons gezond verstand zegt dat het niet gepast is" om zulk onderscheid te maken. Hij haalde daarbij de korting aan die sommige rijscholen alleen geven aan studenten op het hbo en op universiteiten.

"Ik ken heel veel collega's op de universiteit die ik heel erg waardeer, maar niet op hun rijkunst", zei de bewindsman die lang in de wetenschap heeft gewerkt, gevolgd door instemmend gelach in de Kamer.

© ANP 2022