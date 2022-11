Na Mazraoui ook Hakimi twijfelgeval voor tweede WK-duel Marokko

Achraf Hakimi mist mogelijk de tweede groepswedstrijd van Marokko op het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar.

De Atlasleeuwen nemen het zondag op tegen de Belgen maar de rechterflankverdediger van PSG kwam niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Kroatië en is met lichte last aan zijn dij onzeker voor de match tegen de Rode Duivels.

Eerder werd al bekend dat Noussair Mazraoui het duel tegen België waarschijnlijk zal moeten missen. De speler van Bayern München, die tegen Kroatië op de linkerflank speelde, werd geblesseerd vervangen na een uur en verliet het veld op een brancard.

Team-arts Abdel-Razzaq Hefti zei donderdag dat de blessure van Mazraoui "zorgwekkend" is en het nog onzeker is of hij zondag op het veld staat. Hij verwacht vrijdag of zaterdag uitsluitsel te kunnen geven.



Over Hakimi zei Hefti dat uit onderzoeken niets naar voren is gekomen. Het zou om een milde blessure gaan maar hij wil niet te voorbarig zijn. Ook hier zullen nieuwe onderzoeken morgen en overmorgen uitsluitsel moeten geven.

De twee spelers verschenen vandaag op de training die plaatsvond in het Al-Duhail Stadion in Doha. Hakimi deed een korte oefening op de fiets. Mazraoui verliet het stadion zonder deelname aan de training. De rest van het team is "in goede gezondheid".

