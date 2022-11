Qatarese veiligheidsdiensten verwarren Amazigh-vlag Marokkaanse voetbalfans met LHBTI-regenboogkleuren (video)

Marokkaanse voetbalfans die in Qatar de Amazigh-kleuren dragen worden door veiligheidsagenten tegengehouden omdat ze de kleuren aanzien voor de LHBTI-regenboogkleuren.

Op beelden die rondgaan op sociale netwerken is te zien dat agenten verhinderen dat een groepje fans voor aanvang van de wedstrijd Marokko-Kroatie de Amazigh-vlag mee het Al-Bayt-stadion in neemt.

De fans gaan in gesprek met de agenten en proberen tevergeefs uit te leggen dat de vlag niets te maken heeft met de regenboogkleuren van de LHBTI-gemeenschap. De vlag wordt in beslag genomen. Andere fans slaagden er wel in de vlag het stadion in te krijgen

De Amazigh-vlag bestaat uit de drie kleuren blauw, geel en groen, met in het midden de roodkleurige Tifinagh-aanduiding 'Aza' als symbool voor en de Amazigh-cultuur en identiteit. De drie prominente kleuren komen ook voor in de LHBTI-regenboogvlag en dat zorgt in Qatar voor verwarring.



Er is tijdens dit WK veel te doen over de regenboogvlag. Gastland Qatar heeft symbolen die te maken hebben met de LHBTI-gemeenschap verboden. De maatregel wordt door de Wereldvoetbalbond FIFA ook doorgetrokken naar teams die aan het toernooi deelnemen.

Regenboog

De captains van Nederland, Duitsland, Engeland, Wales, België, Zwitserland en Denemarken wilden in Qatar met de speciale OneLove-aanvoerdersband spelen. Maar de FIFA liet echter weten dat er dan gele kaarten zouden volgen, waarna de nationale bonden besloten om het plan te laten varen.



Bezoekers van WK-duels tussen de Verenigde Staten en Wales mochten eerder deze week het stadion niet in omdat ze regenboogkleuren droegen, in weerwil van eerdere toezeggingen van de FIFA en de Qatarese autoriteiten.

In de officiële gedragsregels voor bezoekers staat dat mensen uiteindelijk om wat voor reden dan ook geweigerd kunnen worden aan de deur en dat de organisatie daarover het laatste woord heeft. En het hoofd WK-beveiliging zei in april tegen persbureau AP dat regenboogvlaggen afgepakt kunnen worden om de dragers te beschermen tegen eventuele aanvallers.

Bij de tweede groepswedstrijd van Wales vandaag tegen Iran zijn fans met hoedjes en vlaggen in regenboogkleuren dit keer wel welkom in het stadion. Dat maakte de voetbalbond van Wales bekend. Het is niet duidelijk of die coulance ook geldt voor Marokkaanse voetbalfans die aanstaande zondag de wedstrijd Marokko en België aandoen.

