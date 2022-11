Marokko en Saoedi-Arabië sluiten toerisme-overeenkomst

Marokko en Saoedi-Arabië zijn overeengekomen om meer te gaan samenwerken op het gebied van toerisme.

De Marokkaanse minister van Toerisme Fatim-Zahra Ammor sprak donderdag in Marrakech met haar Saoedische ambtgenoot Ahmed Al-Khateeb. De Saoediër is in Marokko voor deelname aan de bijeenkomst van de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO).

De twee landen gaan expertise uitwisselen, lokale economieën ondersteunen en banen scheppen, meldt het Ministerie van Toerisme. "Dit memorandum van overeenstemming tussen Marokko en het Koninkrijk Saoedi-Arabië illustreert een gemeenschappelijke visie tussen onze twee broederlanden en markeert een keerpunt in onze samenwerking in de toeristische sector.", leest de verklaring.

Volgens Al-Khateeb hebben beide landen een rijke culturele erfgoed en natuurgebieden, waaronder de zee, de bergen en de woestijn. Duurzaamheid staat centraal in de toeristische ambities van Saoedi-Arabië en door samen te werken met gelijkgestemde partners zoals Marokko hoopt Al-Khateeb de sector niet alleen in de regio, maar ook wereldwijd te versterken.



Hernieuwde betrekkingen

Rabat en Riyad willen de betrekkingen hervatten na bijna drie jaar van onderlinge spanningen vanwege de crisis in Libië, de diplomatieke rel met Qatar die resulteerde in de Golfcrisis en onenigheid over het organiseren van het Wereldkampioenschap voetbal in 2026.

De twee landen hebben sindsdien meerdere overeenkomsten gesloten, waaronder een energiedeal en een luchtvervoersovereenkomst.

