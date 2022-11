Tweede Kamer geïrriteerd door 'geheime deal' met Marokko

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) weigert meer details te verstrekken over de afspraken met Marokko.

PvdA-Kamerlid Kati Piri vroeg donderdag in een debat om de afspraken openbaar te maken maar dat wil Hoekstra niet.

Vorige week werd bekend dat Nederland binnenkort weer afgewezen Marokkaanse asielzoekers kan terugsturen naar Marokko. De regering in Rabat werkt mee aan het afgeven van reisdocumenten voor deze groep kansloze immigranten. Volgens staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is de diplomatieke relatie tussen Nederland en Marokko de laatste tijd sterk verbeterd.

"Wat wij diplomatiek overeen gekomen zijn, is dat we dat soort documenten niet op straat gooien. Dat is onderdeel van de afspraak. Ik vind dat ook netjes.", zei Hoekstra.



De Kamer naam daar geen genoegen mee. "De Kamer heeft er recht op om te weten wat er is toegezegd in ruil voor het terugnemen van afgewezen asielzoekers", vindt Piri. "Dat het kabinet zich al een jaar in allerlei bochten wringt om afspraken met Marokko geheim te houden voor de Kamer, stemt zeker niet gerust.".

Verbeterde relatie

Marokko en Nederland besloten eerder dit jaar om de ruzie bij te leggen en een nieuwe fase in de onderlinge betrekkingen in te luiden. De onenigheid ontstond toen Nederland in 2017 vragen stelde over de Hirak-Rif protesten in Marokko. Door de Haagse bemoeienis werd de Nederlandse ambassadeur in Rabat tweemaal op het matje geroepen en riep Marokko de eigen ambassadeur in Nederland terug naar Rabat.



Eerder meldde NRC dat Nederland in ruil voor medewerking een oogje zou dichtknijpen bij vermeende mensenrechtenschendingen in Marokko. Critici stellen dat Nederland zich op deze manier laat "chanteren" door Rabat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat.

Marokko en Nederland sloten in mei een nieuwe politiesamenwerking bedoeld voor het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen om georganiseerde criminaliteit in beide landen een halt toe te roepen. De deal leidde tot Kamervragen, van onder meer PvdA-Kamerlid Piri.

Niet lang daarna sloot Nederland zich aan bij het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara.

