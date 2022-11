VK investeert 4,5 miljard euro om export naar Marokko te ondersteunen

Het Britse exportkredietbureau UKEF heeft 4,5 miljard euro toegewezen om bedrijven te ondersteunen bij investeringen in Marokko.

De aankondiging valt samen met de viering van de ondertekening van het handelsverdrag tussen de twee landen, 300 jaar geleden.

Het bureau heeft onlangs een kantoor geopend in Casablanca, de economische hoofdstad van Marokko, en stelt de financiering beschikbaar aan buitenlandse kopers van Britse goederen en diensten. Minstens twintig procent van het geld moet terecht komen bij Britse aannemers, stelt UKEF.

De financiële injectie komt te midden van een golf van infrastructuurinvesteringen in Marokko. Het Noord-Afrikaanse land probeert zichzelf te positioneren als de grootste en belangrijkste regionale speler in de toeleveringsketens van Noord-Afrika, Europa en Azië. Duurzame energieprojecten en moderne infrastructuurontwikkeling, zoals wegen, havens, luchthavens en spoorverbindingen zijn een topprioriteit van de regering geworden.



Britse goudkoorts

De grote ambities van Marokko worden door het VK gezien als een mogelijkheid om mee te profiteren van de economische kansen. UKEF hoopt bedrijven warm te maken om investeringen in Marokko te doen op terreinen als hernieuwbare energie, zeewaterontzilting, luchthavens, spoorweg- en weginfrastructuur.

De Marokkaanse regering wil tegen 2030 nog eens 3.500 kilometer snelwegen aanleggen, tegen een verwachte kostprijs van 10 miljard euro. Bovendien zal de spoorwegstrategie van de regering de komende twintig jaar 37 miljard dollar nodig hebben om projecten te financieren, waaronder de uitbreidingen aan de hogesnelheidslijn (HSL/TGV).



De havenstrategie van het land vereist 7,5 miljard euro om de komende tien jaar 27 havens langs de Atlantische en mediterrane kusten van het land te upgraden en uit te breiden.

"Britse bedrijven hebben de mogelijkheid om meer zaken te doen met Marokko en we kijken ernaar uit om projecten in de regio te ondersteunen", zei UKEF-directeur Samir Prakash. Ook de Britse ambassadeur in Marokko, Simon Martin, is lovend. "We zouden een nieuwe golf van investeringen in Marokkaanse infrastructuur en hernieuwbare energie kunnen zien.".

