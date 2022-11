Marokkaanse blauwhelm gedood bij aanslag in CAR

Een Marokkaanse blauwhelm is donderdag om het leven gekomen bij een aanslag in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

De aanslag vond donderdagochtend plaats op het vliegveld van Obo toen de blauwhelmen bezig waren met het veiligstellen van het vliegveld voor een landing. De aanslag is niet opgeëist. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

De blauwhelm maakte onderdeel uit van de VN-vredesmissie MINUSCA die sinds 2014 in CAR actief is nadat in 2013 opnieuw een burgeroorlog uitbrak in de Centraal-Afrikaanse Republiek toen een opstand president François Bozizé ten val bracht.

De strijd tussen de Seleka en Anti-Balaka bereikte een hoogtepunt in 2018 alvorens de tot dan zeer dodelijke burgeroorlog in hevigheid afnam. Beide partijen zijn door de VN beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.



Het conflict is sinds 2018 in intensiteit afgenomen maar gewapende groepen van de Séléka en anti-Balaka's deelden toen tot begin 2021 meer dan tweederde van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Sindsdien heeft Rusland op verzoek van president Faustin Archange Touadéra honderden huursoldaten van Wagner ingezet. De paramilitairen hebben de gewapende groepen uit de meeste door hen bezette gebieden verdreven.

