Kanye 'Ye' West doet gooi naar presidentschap, dineert met Trump

In een video op Twitter, die hij plaatste met het bijschrift "Ye24", lijkt rapper Kanye 'Ye' West een nieuwe gooi naar het presidentschap te doen.

De rapper, die zijn samenwerking met Adidas vorige maand in rook op zag gaan vanwege zijn antisemitische uitspraken, liet ook weten dat hij met Donald Trump gedineerd heeft en de oud-president vroeg zijn 'running mate' te worden.

Trump zei echter weinig te voelen voor het voorstel van West. "Hij begon tegen me te schreeuwen en zei dat ik zou verliezen", zegt West in zijn video over de reactie van Trump.

Zelf schrijft Trump dat het diner, dat op zijn resort Mar-a-Lago plaatsvond, "snel en saai" verliep. De oud-president beweert dat West het etentje had voorgesteld en "onaangekondigd met drie vrienden op de stoep stond", zonder dat Trump daar iets vanaf wist. Ook de beruchte nationalist en openlijke racist Nick Fuentes schoof aan.



Adviseurs van Trump hebben tegenover de Amerikaanse krant The Washington Post anoniem zeer bezorgd gereageerd op de ontmoeting. Een adviseur zegt het "verschrikkelijk" te vinden dat Trump zich inlaat met lieden die antisemitisme en haat hebben gepromoot.

In 2020 deed West ook een gooi naar het presidentschap. Dat liep niet goed af, de rapper kreeg toen in totaal zo'n 70.000 stemmen.

