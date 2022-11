Ruim 4,3 miljoen Nederlanders zien gelijkspel Oranje

Het tweede duel van het Nederlands elftal op het WK voetbal is vrijdag door ruim 4,3 miljoen mensen bekeken.

Dat is meer dan maandag toen er bijna 4,3 miljoen kijkers voor de tv zaten. Oranje bleef tegen Ecuador op een gelijkspel (1-1) steken en wist zich daardoor nog niet te plaatsen voor de achtste finales.

Ook de nabeschouwing op NPO 1 wist veel kijkers te trekken: bijna 3,1 miljoen mensen volgden de analyses en interviews na afloop, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Ook in de avond waren er weer veel kijkers voor het WK. Ruim 1,5 miljoen mensen stemden hun tv af op de wedstrijd tussen Engeland en de Verenigde Staten. Het duel Qatar-Senegal werd in de middag door 795.000 mensen gevolgd en 's ochtends keken 558.000 mensen naar Wales tegen Iran.



Wereldvoetbalbond FIFA liet eerder deze week al weten dat het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar net zo populair is als gebruikelijk. In aanloop naar het toernooi schreef de pers in het westen dat er twijfel bestond over de betrokkenheid van veel mensen bij het WK.

Volgens de pers zouden minder mensen het WK volgen vanwege de "slechte reputatie van gastland Qatar". De cijfers spreken dat nu tegen.





