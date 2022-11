Polen verslaat stuntploeg Saoedi-Arabië: 2-0

sport 26 nov 16:43

Polen heeft voorlopig de leiding genomen in groep C op het WK voetbal in Qatar.

De ploeg van bondscoach Czeslaw Michniewicz versloeg Saoedi-Arabië met 2-0 dankzij doelpunten van Piotr Zielinski, voor de rust, en aanvoerder Robert Lewandowski. Polen had in het eerste groepsduel met Mexico gelijkgespeeld (0-0), terwijl de Saoedi's voor een enorme stunt hadden gezorgd door Argentinië met 2-1 te verslaan. Mexico en Argentinië treffen elkaar zaterdagavond. Het beste spel, zeker voor rust, kwam van de Saoedi's, die bij winst al zeker zouden zijn van een plaats in de achtste finales. De grootste kans was voor Mohamed Kanno, in een fase waarin scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio in een tijdsbestek van zes minuten maar liefst vier gele kaarten gaf. Aan de andere kant was Krystian Bielik met een kopbal dichtbij een doelpunt. In de 39e minuut was het wel raak voor de Polen. Na een voorzet van Matthew Cash en een goede aanname van Lewandowski belandde de bal bij Zielinski, die hard uithaalde: 1-0.

Saoedi-Arabië kreeg kort voor rust een strafschop na een licht vergrijp van Krystian Bielik op Saleh Al-Shehri. Aanvoerder Salem Al-Dawsari zag zijn inzet gestopt door Wojciech Szczesny, waarna Mohammed Al-Breik de bal van dichtbij overschoot. Polen kreeg meer ruimte, waarvan eerst Milik (lat) en daarna Lewandowski (paal) niet profiteerden. Maar met zijn eerste WK-doelpunt ooit besliste de Poolse topschutter aller tijden het duel in de 82e minuut alsnog.