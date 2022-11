Iran laat voetballer en dissident op borgtocht vrij

De Iraanse autoriteiten hebben zaterdag de kritische oud-international Voria Ghafouri en de prominente dissident Hossein Ronaghi op borgtocht vrijgelaten.

Iraanse staatsmedia melden dat terwijl de al ruim twee maanden durende landelijke protesten voortduren.

Toen de populaire voetballer Ghafouri donderdag werd gearresteerd voor 'propaganda tegen de staat' leidde dat tot veel verontwaardiging. Ghafouri is Iraans-Koerdisch, net als de overleden 22-jarige vrouw Mahsa Amini, wier dood na verblijf in de gevangenis aanleiding was voor de enorme protestgolf. Die wordt hard neergeslagen door milities gelieerd aan de Revolutionaire Garde

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties besloot deze week tot een onafhankelijk onderzoek naar de repressie, waarbij honderden doden zijn gevallen en bijna 20.000 mensen zijn gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en sporters.



Demonstranten uit alle lagen van de bevolking hebben foto's van opperste leider ayatollah Ali Khamenei Khamenei verbrand in een oproep een einde te maken aan de Islamitische Republiek. Er zouden ook vijftig politiemensen zijn omgekomen. Khamenei nam het zaterdag op voor de veiligheidstroepen die de betogingen neerslaan.

Hij waarschuwde de bevolking "propaganda uit het buitenland" over de massaprotesten niet te geloven.

