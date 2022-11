Marokko klopt België met 2-0

Marokko heeft zondag België een gevoelige nederlaag toegebracht in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar.

De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal.

Kort voor rust dachten de Marokkanen al op voorsprong te zijn gekomen, maar een treffer van oud-Ajacied Hakim Ziyech ging niet door wegens buitenspel. Marokko, dat alleen in 1986 de knock-outfase op een WK bereikte, heeft voorlopig de leiding in groep F met 4 punten. Kroatië komt bij winst op Canada op gelijke hoogte. De Belgen, vier jaar geleden nog derde op het WK, hebben 3 punten.

In het Al Thumama-stadion van Doha waren de Marokkaanse fans ver in de meerderheid. Op het veld heersten in de openingsfase echter de Belgen, die al na 5 minuten bijna op voorsprong kwamen. Michy Batshuayi, maker van de enige treffer in het duel met Canada, verscheen vrij voor doelman Munir die redde ten koste van een hoekschop.



Dat Munir keepte was verrassend want volgens de vooraf verspreide opstellingen was Bono nog de doelman van dienst.

Vrije trap

Marokko nam langzaam de wedstrijd in handen. Een schot van Ziyech in de 21e minuut ging maar net over het doel van Thibaut Courtois. Een vrije trap van de oud-Ajacied kort voor rust ging langs Courtois, wiens zicht was belemmerd, in een keer in het doel. De Marokkaanse aanvoerder Romain Saïss bleek daarbij, zo had de VAR gezien, buitenspel te hebben gestaan.



De eerste kans na de pauze was voor Eden Hazard, maar daarna werd ook op het veld Marokko dominant. Sofiane Boufal schoot, nadat hij de Belgische verdediger Thomas Meunier eenvoudig opzij had gezet, net voorlangs. In de 73e minuut was het wel raak. Invaller Sabiri, speler van Sampdoria, schoot uit een vrije trap vanuit een moeilijke hoek de bal in een keer langs Courtois in het doel.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez bracht verse aanvallers onder wie Romelu Lukaku, de topspits van Internazionale die sinds augustus vanwege een hamstringblessure pas twee keer in actie kwam. Het leverde niets op. Integendeel, aan de andere kant schoot Aboukhlal op aangeven van Ziyech hoog in het doel raak.

