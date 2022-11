Veel mensen de straat op in grote steden na voetbalwinst Marokko

marokko 27 nov 17:37

Een grote groep mensen is zondagmiddag in de Schilderswijk in Den, wk 2022Haag de straat op gegaan na de winst van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar. Hierbij wordt feest gevierd en veel vuurwerk afgestoken.

Op beelden op sociale media zijn op straat veel joelende mensen en toeterende auto's en scooters te zien. Sommige mensen dragen de Marokkaanse vlag met zich mee. Ook in de Utrechtse wijk Lombok gaan mensen de straat op om de overwinning van Marokko te vieren, is te zien op beelden van RTV Utrecht. De regionale omroep Rijnmond deelt beelden van feest op de West-Kruiskade in Rotterdam. Ook het Mercatorplein in Amsterdam-West is volgestroomd met voetbalfans, aldus NH Nieuws. Mensen steken vuurwerk af en zwaaien met fakkels, schrijft de regionale omroep.

Marokko heeft zondag België een gevoelige nederlaag toegebracht in de groepsfase van het WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal. Marokko, dat alleen in 1986 de knock-outfase op een WK bereikte, heeft voorlopig de leiding in groep F met 4 punten.