Marokkaanse bondscoach is dol op Ziyech

Hakim Ziyech was zondag een belangrijke schakel in het elftal van Marokko dat op het WK voetbal België met 2-0 versloeg.

Fans van het Noord-Afrikaanse land zullen blij zijn dat huidig bondscoach Walid Regragui wel een plaats heeft in zijn selectie voor de middenvelder van Chelsea, die eerder zo veel indruk maakte bij Ajax.

Voorganger Vahid Halilhodzic maakte ruzie met Ziyech, die zich niet meer beschikbaar stelde voor de Marokkaanse ploeg. Ook Noussair Mazraoui, eerder ploeggenoot van Ziyech bij Ajax, had problemen met de vorige bondscoach maar is nu weer basisspeler in het elftal dat een goede kans maakt de achtste finales te bereiken.



"Hakim is ongelooflijk, hij brengt meer 'spirit' in de ploeg", zei Regragui na de zege op België. Een treffer van Ziyech was kort voor rust nog afgekeurd wegens buitenspel. Kort voor tijd bediende hij voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal die voor de 2-0 zorgde. "Er wordt veel over Hakim gesproken, mensen zeggen dat hij lastig is en een beetje gek. Hij zou geen bijdrage kunnen leveren aan de ploeg. Maar als je hem liefde en vertrouwen geeft, gaat hij door het vuur voor je."



"Wij hebben gewacht totdat zij in de fout gingen en we scoren op het juiste moment", analyseerde Ziyech, gekozen tot Man of the Match, het duel. Hij was niet onder de indruk geraakt van de Belgen.

"Onze eerste wedstrijd tegen Kroatië (0-0) was moeilijker. Kroatië was erg sterk en we konden ze moeilijk onder druk zetten. Dat lukte vandaag beter. De Belgen maakten veel fouten. Daarbij stuwden de fans ons naar de overwinning."

