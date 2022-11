Aboukhlal speelde tegen België 'mooiste wedstrijd uit zijn leven'

Voor Zakaria Aboukhlal was zijn WK-optreden tegen België "de allermooiste wedstrijd uit zijn leven".

De oud-AZ'er maakte het laatste doelpunt voor Marokko in de 2-0-zege op de nummer 3 van het vorige WK.

"Dit is een droom die uitkomt. Ik kan het nog steeds niet beseffen", aldus de geboren Rotterdammer tegen de NOS. Aboukhlal hoopte dat hij mocht starten, maar in plaats daarvan werd het een invalbeurt van zo'n 20 minuten.

"Ik voelde het van tevoren al, ik weet niet waarom. Ik sliep lekker en alles vandaag ging lekker." In de blessuretijd besliste de 22-jarige aanvaller het duel door op aangeven van oud-Ajacied Hakim Ziyech raak te schieten.



Aboukhlal liep in zijn laatste wedstrijd voor Toulouse voor het WK een scheurtje in een hamstring op. "Ik kon niet accepteren om deze droom te laten gaan. De club zei dat het herstel zes weken zou duren, maar ik heb gewerkt met een eigen dokter. Die doet het fantastisch. Ik heb hier de eerste acht dagen voor mezelf getraind. Ik ben de coach echt dankbaar dat hij me niet terug heeft gestuurd en vertrouwen heeft gehouden."

Marokko speelt donderdag in de groepsfase in Qatar nog tegen Canada en plaatst zich bij winst in ieder geval voor de achtste finales. De voorsprong op België, dat het nog tegen Kroatië opneemt, is 1 punt.

