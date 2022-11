Vertonghen na nederlaag België: we creëerden niets

Jan Vertonghen ging zondag met België pijnlijk onderuit tegen Marokko op het WK. De 35-jarige verdediger had de 2-0-nederlaag niet zien aankomen, maar concludeerde wel dat Marokko verdiend had gewonnen.

"We creëerden echt geen enkele kans", zei Vertonghen bij tv-zender Sporza. Na de moeizame 1-0-zege op Canada had de oud-Ajacied een andere uitslag verwacht. "In die eerste wedstrijd hebben we geluk gehad. We dachten: het kan alleen maar beter gaan en hoopten ons vandaag te kwalificeren. ".

Het bereiken van de achtste finales wordt nu een hele klus voor de Belgen die normaal gesproken in hun derde groepsduel van Kroatië moeten winnen. "Op zich stonden we goed, we gaven ook niet veel weg. Maar we krijgen twee keer op identieke wijze een doelpunt tegen, vanuit een spelhervatting bij de eerste paal. Dat mag niet. De eerste keer hadden we geluk dat die goal werd afgekeurd."

Vertonghen beet op zijn tong. "Er spoken nu zoveel dingen door mijn hoofd die ik beter niet zeg. Het is heel frustrerend. Zij hebben veel kwaliteit voorin, maar wij ook. Alleen kwam het er bij hun uit en bij ons niet."



Ziyech

"Een moeilijk resultaat", omschreef de Belgische bondscoach Roberto Martínez de 2-0. Zijn ploeg verloor na een redelijke eerste helft de grip op het spel en keek in de 73e minuut tegen een achterstand aan. "De eerste tegengoal had veel impact op de uiteindelijke uitslag", stelde Martinez, die zijn ploeg wel enkele "halve kansen" had zien creëren. "Maar toen we dat doelpunt tegen kregen, verloren we onze kalmte. De Marokkanen voetbalden met veel spelers achter de bal. Wij konden die muur niet slechten."

Hakim Ziyech, aangever van de 2-0, dankte de vele fans op de tribune in Doha. "We scoorden op het juiste moment, we verdienden de overwinning. Na 70 minuten zat een aantal jongens er bij ons doorheen, maar de manier waarop de fans ons steunden hielp ons erdoor", sprak de oud-Ajacied.

