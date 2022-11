Onrustig in grote steden na WK-overwinning Marokko

Na de winst van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar is het zondagavond in de grote steden onrustig.

Op het Mercatorplein in Amsterdam grijpt de ME zondagavond in. De politie doet een "dringend verzoek" aan mensen om het plein te verlaten. Er zijn daar volgens een woordvoerder zo'n vijfhonderd mensen op de been.

Er zijn brandjes uitgebroken en mensen steken vuurwerk af. In Den Haag grijpt de ME zondagavond in omdat er onlusten zijn ontstaan na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar, meldt de politie. "De sfeer is wat grimmiger geworden", aldus een woordvoerder. Volgens haar werd er met zwaar vuurwerk gegooid en trokken supporters auto's van voorbijgangers open.

Hoeveel mensen in Den Haag voor onrust zorgen, kon de woordvoerder niet zeggen. "Het gaat om een grote groep. De politie probeert ervoor te zorgen dat iedereen weggaat."



Ook in Rotterdam grijpt de ME in. Supporters gooien daar met vuurwerk en glas naar de politie.

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was vuurwerk.

