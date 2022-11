Kroatië heeft het op WK maar even moeilijk met Canada

Kroatië heeft het in de groepsfase van het WK voetbal maar even moeilijk gehad met Canada.

Na een snel opgelopen achterstand stelde de finalist van het vorige wereldkampioenschap geroutineerd orde op zaken.

De formatie van aanvoerder en spelverdeler Luka Modric won met 4-1. Kroatië voert nu de stand aan, samen met Marokko. Beide landen hebben 4 punten. De Marokkanen versloegen eerder op de dag België (2-0), dat op 3 punten blijft staan. Canada heeft twee keer verloren en is uitgeschakeld.

De start van Canada, vrij-uit spelend in de openingsfase, was opzienbarend. Na iets meer dan een minuut leidde het land al met 1-0, dankzij een doelpunt van Alphonso Davies. De speler van Bayern München kopte raak na een voorzet van Tajon Buchanan. In het eerste duel met België had Davies nog een strafschop gemist.



Historisch

De treffer was bovendien 'historisch' te noemen, omdat Canada nooit eerder scoorde op de eindronde van een WK. Bij de enige eerdere deelname, in Mexico 1986, werden de drie duels in de groepsfase verloren.

Halverwege de eerste helft nam het steeds beter combinerende Kroatië het initiatief over. Dat leidde in de 36e minuut tot de gelijkmaker. Andrej Kramaric scoorde, na een pass van Ivan Perisic. Vlak voor rust kwam Kroatië op voorsprong. Marko Livaja schoot zo ongeveer vanaf de rand van het strafschopgebied raak, na een aardige inde actie van Josip Juranovic.

Na de hervatting liepen de Kroaten verder uit. Andrej Kramaric schoof zo'n 20 minuten voor tijd de 3-1 binnen, opnieuw was Perisic de aangever. In extra tijd zorgde Lovro Majer voor 4-1.

