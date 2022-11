Yeşilgöz over relschoppers rond duel Marokko: schaam jullie

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz vindt dat de "relschoppers" die zondag zorgden voor ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK van Qatar zich moeten schamen.

"Relschoppers, echt, schaam jullie", aldus de minister. "Daders moeten vervolgd worden voor dit abjecte, misdadige gedrag. ".

"De politie heeft stevig moeten optreden vanavond. Samen met justitie doet zij nu onderzoek naar de gebeurtenissen", schrijft de minister zondagavond op Twitter.

De ME greep zondag in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam in. Honderden supporters gingen in die steden de straten op om de winst van Marokko te vieren. De sfeer sloeg om en onder meer in Rotterdam en Den Haag werd met vuurwerk naar agenten gegooid.



Ook in België moest de politie in Antwerpen, Luik en Brussel ingrijpen bij rellen na de wedstrijd.

Marokko bracht zondag België een gevoelige nederlaag toe in de groepsfase van het WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal. Marokko, dat alleen in 1986 de knock-outfase op een WK bereikte, heeft voorlopig de leiding in groep F met 4 punten.

© ANP 2022