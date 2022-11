Rellen in Brussel na WK-wedstrijd België - Marokko

In Brussel zijn onlusten uitgebroken vanwege de WK-wedstrijd in Qatar tussen België en Marokko.

Relschoppers, van wie sommigen zijn getooid met de Marokkaanse vlag, gooien met vuurwerk en flessen, slaan met stokken en stichten brandjes.

De politie gebruikt traangas en heeft een waterkanon tegen hen in stelling gebracht. Het ging al tijdens de door Marokko gewonnen wedstrijd mis bij het centrum van de Belgische hoofdstad, in de buurt van het Zuidstation. Meerdere elektrische steps gingen in vlammen op. Ook werden straatmeubilair, een verkeerslicht en geparkeerde auto's vernield. Een cameraploeg van de VRT werd belaagd en een journaliste is volgens de omroep gewond geraakt.

De politie was op rellen bedacht en is in groten getale uitgerukt. Vooraf werd er al gewaarschuwd voor onvriendelijkheden tussen Marokkaanse en Belgische fans. Een flinke minderheid van de Brusselaars is van Marokkaanse komaf.



Burgemeester Philippe Close heeft de politie gevraagd de relschoppers van de straat te halen met zogeheten 'administratieve arrestaties'. Hij raadt "supporters af om naar het centrum te komen", twittert hij. De politie zal "er de komende dagen alles aan doen om de relschoppers te identificeren", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

In Antwerpen, dat ook veel inwoners telt met een Marokkaanse achtergrond, bleef het vooralsnog rustig.

