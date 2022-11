Europol rolt groot drugskartel op en onderschept 30 ton coke

De Europese politieorganisatie Europol heeft in zes landen 49 verdachten, onder wie zeker twee Nederlanders, opgepakt die verdacht worden van grootschalige internationale drugshandel.

Daarbij is in totaal meer dan 30.000 kilo cocaïne onderschept. Europol denkt dat het kartel ongeveer een derde van de Europese cocaïnehandel controleerde.

Europol deed tussen 8 en 19 november door heel Europa en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gecoördineerde invallen die gericht waren tegen zowel het commando- en controlecentrum als de logistieke infrastructuur voor de drugshandel in Europa.

Onder de arrestanten bevinden zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeker twee Nederlanders. De een is een 37-jarige man met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij wordt vervolgd vanwege de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.



Cryptofoons

De andere verdachte is een 40-jarige Nederlander, die ook burger is van Bosnië en Herzegovina. Hij wordt verdacht van onder meer handel in drugs en handel in grondstoffen voor het maken van drugs. Tegen beide verdachten is een opsporingsonderzoek gestart na onderschepte berichten op cryptofoons. Beiden werden in Dubai aangehouden. Aan dat land wordt voor de twee door Nederland een uitleveringsverzoek gedaan.

Bij de actie waren naast Nederlandse ook politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, de Verenigde Arabische Emiraten en Verenigde Staten betrokken.

