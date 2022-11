Iran werkt niet mee met onderzoekscommissie VN-mensenrechtenraad

Iran is niet van plan mee te werken met een onderzoekscommissie die de VN-mensenrechtenraad afgelopen week in het leven heeft geroepen naar aanleiding van het neerslaan van protesten in Iran.

Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het een politiek gemotiveerd comité waar het land niets mee van doen wil hebben.

Teheran wil wel 'een nationale onderzoekscommissie' instellen. In het door economische sancties al lang geïsoleerde land zijn sinds half september massale betogingen voor vrouwenrechten, etnische bevolkingsgroepen, mensenrechten en beter economische omstandigheden en tégen het regime van de aartsconservatieve sjiitische geestelijkheid onder leiding van ayatollah Ali Khamenei.

De golf van protest ontstond na de dood van een 22-jarige jonge vrouw die was opgepakt wegens het overtreden van de kledingvoorschriften. Volgens haar familie stierf ze door politiegeweld, maar volgens de autoriteiten bezweek ze aan een aandoening die ze al heel lang had.



Iran heeft maandag de Duitse ambassadeur op het matje geroepen over het besluit van de mensenrechtenraad in Genève. Duitsland was een van de voornaamste initiatiefnemers om de raad bijeen te roepen. De Iraanse regering ziet in de Bondsrepubliek op het diplomatieke toneel een van zijn belangrijkste tegenstanders.

Het is al de derde keer dat de ambassadeur in Teheran op het matje wordt geroepen sinds het begin van de protesten. Volgens Teheran heeft Duitsland onafhankelijke landen met valse argumenten onder druk gezet om in te stemmen met de onderzoekscommissie.

© ANP 2022