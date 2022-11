Franse minister stapt op na 'homofobe' uitspraken

De Franse minister van Territoriale Eenheid, Caroline Cayeux, heeft haar ontslag ingediend bij president Macron.

Zij kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege homofobe uitspraken, maar bleef toen aan als minister. Zij kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege vermeende homofobe uitspraken, maar bleef toen aan als minister.

Volgens een eigen verklaring treedt zij nu af na onenigheid tussen haar en de Franse transparantiewaakhond HATVP. Cayeux schrijft dat de HATVP twijfels had over haar eerlijkheid bij het opgeven van haar persoonlijke vermogen. Daarom vindt zij het beter om af te treden.

In juli van dit jaar maakten meer dan honderd publieke figuren in Frankrijk in een open brief bezwaar tegen de vermeende homofobe uitspraken die Cayeux in het verleden deed. In 2013 stelde Frankrijk het huwelijk open voor mensen van hetzelfde geslacht en maakte het mogelijk voor hen om kinderen te adopteren. Cayeux was toen lid van de Senaat en noemde dit onder andere "tegennatuurlijk".



Toen zij in juli van dit jaar minister werd, werd haar gevraagd of haar inzichten hierover waren veranderd. Zij gaf aan nog steeds achter haar woorden te staan en veel homoseksuele vrienden te hebben. Cayeux bood twee dagen later haar excuses aan voor deze opmerkingen. Het leidde desondanks tot ophef en de open brief in een Franse weekendkrant. Daarin werd ook in twijfel getrokken of Cayeux haar ministerpost moest behouden.

Cayeux wordt vervangen door Dominique Faure, die nu binnen hetzelfde ministerie verantwoordelijk is voor het platteland.

