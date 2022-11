Voetbalbond VS toont vlag Iran zonder logo Islamitische republiek

De Amerikaanse voetbalbond heeft vooraf aan het pikante duel tussen de VS en Iran op het WK voetbal de Iraanse vlag op Twitter afgebeeld zonder het embleem van de Islamitische Republiek.

De VS en Iran zijn al jaren gezworen vijanden. Beide landen treffen elkaar dinsdag in de laatste groepswedstrijd en kunnen zich alle twee nog plaatsen voor de achtste finales. In de afbeelding die de voetbalbond gebruikte zijn alleen de kleuren groen wit en rood te zien.

De kritiek op de leiders in Iran is in de afgelopen weken toegenomen. Al enkele weken demonstreren duizenden Iraniërs tegen het repressieve bewind in het land. Tijdens de wedstrijden van Iran zijn bij voetbalsupporters van het land zowel vlaggen met het embleem als vlaggen zonder te zien.

De spelers van Iran zongen vooraf aan het eerste WK-duel met Engeland niet mee toen hun volkslied klonk. Hun zwijgen werd gezien als een nieuwe steunbetuiging voor de demonstranten in Iran. Meerdere voetballers hadden de voorbije weken al hun steun uitgesproken. De Iraanse staatsomroep onderbrak de uitzending tijdens het volkslied. De voetballers zongen het volkslied wel mee voor aanvang van het duel met Wales.

© ANP 2022