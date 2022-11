Bondscoach VS maakt excuses na ophef over aangepaste vlag Iran

Bondscoach Gregg Berhalter van het Amerikaanse voetbalteam heeft zich verontschuldigd voor de ophef die is ontstaan over het bericht op sociale media van de Amerikaanse voetbalbond met daarop een aangepaste vlag van Iran.

Op die vlag was het embleem van de Islamitische Republiek verwijderd. "Wij hadden er geen idee van wat de bond naar buiten bracht. De staf niet en de spelers ook niet. Het team is niet bezig met die externe zaken en heeft de focus op de wedstrijd", lichtte Berhalter toe.

"Het enige wat we nu nog kunnen doen is excuses aanbieden namens de spelers en de staf, maar nogmaals: we hadden geen idee. Ik wil daarmee niet afstandelijk klinken of desinteresse tonen, want we leven mee met het Iraanse volk, maar wij denken nu alleen maar aan de wedstrijd."

De Verenigde Staten en Iran zijn al jaren gezworen vijanden. Beide landen treffen elkaar dinsdag op het WK in Qatar in de laatste groepswedstrijd en kunnen zich alle twee nog plaatsen voor de achtste finales.



Iran reageerde woedend op de actie van de Amerikaanse bond en eiste sancties van de FIFA tegen de VS. Het bericht werd vervolgens snel verwijderd.

Al enkele weken demonstreren duizenden Iraniërs tegen het repressieve bewind in het land. Tijdens de wedstrijden van Iran zijn bij voetbalsupporters van het land zowel vlaggen met het embleem als vlaggen zonder te zien.

