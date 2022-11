Ondanks westerse propaganda toch recordaantal Amerikaanse kijkers voor WK-duel met Engeland

Nog nooit eerder keken zoveel Amerikanen naar een voetbalwedstrijd van mannen als naar het WK-duel van hun land met Engeland.

Volgens Wereldvoetbalbond FIFA stemden vrijdag op het hoogtepunt bijna 20 miljoen televisiekijkers in de Verenigde Staten af op het doelpuntloze gelijkspel in de groepsfase.

De Verenigde Staten begonnen dreigend tegen Engeland, maar scoorden niet. Daarna werd Engeland gevaarlijker maar ook onder anderen Bukayo Saka vond het net niet. Engeland staat met nog één groepswedstrijd te gaan, tegen Wales, op 4 punten.

De voetballers van de Verenigde Staten speelden twee keer gelijk en moeten dinsdag van Iran winnen om de groepsfase te overleven.



Kijkcijfers

Wereldvoetbalbond FIFA liet vorige week al weten dat het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar net zo populair is als gebruikelijk. In aanloop naar het toernooi schreef de pers in het westen dat er twijfel bestond over de betrokkenheid van veel mensen bij het WK.

Volgens de pers zouden minder mensen het WK volgen vanwege de "slechte reputatie van gastland Qatar". De kijkdcijfers spreken dat echter tegen.

Stadiontickets

De westerse pers melde vorige week dat de FIFA de toeschouwerscijfers zou overdrijven. Ze waren in de eerste vier wedstrijden hoger dan de maximale capaciteit van de verschillende stadions, maar de FIFA paste later de officiële capaciteit aan in de informatievoorziening op de eigen website.



De FIFA-informatie over de gloednieuwe stadions in het Emiraat was achterhaald en kwam niet overeen met de werkelijkheid. Zo werd de capaciteit van het Lusail Stadium, waar de finale wordt gespeeld, verhoogd van 80.000 naar 88.966. Tijdens het duel tussen Brazilië en Servië zaten er volgens de FIFA 88.103 mensen in dat stadion, het hoogste aantal toeschouwers tot dusver op dit WK.

In de eerste volledige speelronde op het WK waren de stadions voor 94 procent gevuld, meldde de FIFA. Bij een aantal wedstrijden waren lege stoelen te zien maar volgens de Wereldvoetbalbond was gemiddeld genomen slechts zes procent van de plekken leeg.

Ook zijn stadiontickets in Qatar in de groepsfase van het toernooi vaak al uitverkocht, melden veel fans die moeite ondervinden bij pogingen om op de valreep een toegangskaartje te bemachtigen.

