Schutter bekent racistische moordpartij in Amerikaanse supermarkt

Een 19-jarige Amerikaan geeft toe dat hij in mei tien mensen heeft vermoord in een supermarkt in Buffalo, New York.

De schutter Payton Gendron heeft in de rechtbank bekend schuldig te zijn aan onder andere moord en binnenlands terrorisme gemotiveerd door haat. De witte dader schoot voornamelijk zwarte mensen dood. Gendron zou de supermarkt volgens de aanklagers hebben uitgezocht omdat daar veel zwarte mensen komen. Deze lag op drie uur rijden van zijn eigen woonplaats. Hij schoot dertien mensen neer, van wie elf een zwarte huidskleur hadden. Drie slachtoffers overleefden het. Gendron publiceerde voor de moordpartij een manifest en liet gelijkgestemden op een internetforum al weten wat hij van plan was.

Na de schietpartij reisde president Joe Biden naar Buffalo om met de nabestaanden te praten. Hij noemde de moorden "gruwelijk en weerzinwekkend". De schutter is de eerste persoon die in de staat New York aangeklaagd is voor binnenlands terrorisme gemotiveerd door haat. De moorden gelden als haatmisdrijven, omdat hij de slachtoffers uitzocht op basis van huidskleur. De uitspraak in de zaak volgt in februari. Gendron kan een levenslange celstraf krijgen. © ANP 2022