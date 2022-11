WHO gaat apenpokken voortaan mpox noemen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat apenpokken, ook wel bekend onder de Engelstalige naam monkeypox, voortaan mpox noemen.

Daartoe is besloten nadat mensen hadden geklaagd dat de naam racistisch en stigmatiserend is. Beide namen zullen een jaar lang tegelijkertijd worden gebruikt, terwijl het origineel wordt uitgefaseerd.

De WHO hoopt hiermee zorgen van experts weg te nemen over verwarring als gevolg van een naamswijziging tijdens een wereldwijde uitbraak. De organisatie begon eerder dit jaar een openbaar proces waarbij naamsuggesties konden worden ingestuurd. Mpox werd gekozen uit meer dan tweehonderd voorstellen.

Apenpokken is vernoemd naar apen omdat het virus in 1958 voor het eerst werd ontdekt bij deze diersoort. In 1970 werd het virus voor het eerst vastgesteld bij mensen. Daarna verspreidde het zich onder mensen in met name West- en Centraal-Afrikaanse landen. Het virus dook in mei ook op in andere landen, waaronder Nederland.



Er zijn dit jaar ruim 81.000 besmettingen in 110 landen vastgesteld, vooral bij homoseksuele mannen die seks hebben met mannen. Er zijn 55 overlijdens bekend. In bijvoorbeeld Nederland is de piek van de uitbraak achter de rug, maar er zijn ook landen waar nog steeds veel besmettingen plaatsvinden.

De WHO zei begin deze maand apenpokken nog altijd als een internationaal gevaar voor de volksgezondheid te beschouwen.

