Marokko overweegt aankoop Chinese raketten

Marokko is in gesprek met het Chinese defensiebedrijf Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) voor de aankoop van artilleriemateriaal.

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) van Marokko zijn voornamelijk geïnteresseerd in raketten en precisiegeleide bommen, meldt de defensie-georiënteerde nieuwsdienst Tactical Report. Marokko is een vaste afnemer van Chinese wapens. In 2021 nam Marokko de eerste militaire basis, gewijd aan luchtverdediging op lange afstand, in gebruik om een ​​partij van China's langeafstandsluchtverdedigingssysteem FD-2000B te huisvesten. Marokko is druk bezig met het versterken van zijn defensiecapaciteiten. Het militaire arsenaal van FAR heeft de afgelopen jaren grote upgrades ondergaan. Het land heeft ultramodern defensiematerieel aangeschaft bij een groot aantal internationale partners.

Het defensiebudget van het land is in de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Eind 2021 verscheen het land op de lijst van de 40 grootste wapenimporteurs ter wereld. Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) noemde de VS de belangrijkste wapenleverancier van Marokko (90 procent), gevolgd door Frankrijk (9,2 procent) en het Verenigd Koninkrijk (0,3 procent). Meer recentelijk winkelt Marokko ook in Turkije en Israël.



