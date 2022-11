Woning oud-bondscoach Marokko Halilhodzic beroofd

De woning van Vahid Halilhodzic, de voormalige bondscoach van Marokko, is zondag beroofd.

Dat meldt persbureau AFP maandag. Halilhodzic was tijdens de inbraak niet in zijn woning in Louveciennes (Yvelines) nabij de Franse hoofdstad Parijs.

De inbrekers hebben een kluis meegenomen met geld, juwelen en luxe horloges. De schade wordt geschat op 80.000 euro. De politie onderzoekt de zaak.

De inbraak is dubbel zuur voor de voormalige bondscoach van Marokko want terwijl Hakim Ziyech schitterde op het Wereldkampioenschap in Qatar werd de woning van de Bosniër leeggehaald.



De aanvallende middenvelder van Chelsea ontbrak lange tijd in de nationale voetbalploeg van Marokko wegens een conflict met de weggestuurde trainer.

Bij zijn terugkeer in het nationale elftal heeft Ziyech meteen een basisplaats gekregen van de nieuwe bondscoach Walid Regragui.

