Israël stuurt leger aan influencers naar Marokko (video)

De Israëlische regering heeft een grote groep influencers naar Marokko gestuurd om de sociale en culturele betrekkingen met Marokko te versterken.

Een vliegtuig met aan boord een delegatie van 23 influencers is zondag geland in Marrakech. Het bezoek gebeurt op verzoek van de Israëlische ministeries van Regionale Samenwerking en Buitenlandse Zaken.

De groep internet-persoonlijkheden zullen tijdens hun bezoek aan Marokko verschillende steden in het land bezoeken en hun bevindingen delen met hun volgers op sociale netwerken.

In een promovideo komen de influeuncers kort aan het woord. "Marokko zit in mijn hart", "Ik hou van je", "Mijn grootmoeder raadde me aan hierheen te komen, en ik besloot dat te doen", "Marokko is in mijn heart”, "I love Moroccan gastronomy", zeggen de jonge influencers om hun liefde voor Marokko uit te drukken.

De groep begint met het bijwonen van de theatervoorstelling 'El Boustane Sepharadi' in Rabat, geschreven door de in 2015 overleden Yitzhak Navon, die van 1978 tot 1983 de vijfde president van Israël was.



Betrekkingen

Marokko hervatte in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Daardoor werden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.

In december staan Marokko en Israël stil bij de tweede verjaardag van de hervatting van die betrekkingen. De voormalige Israëlische nationale veiligheidsadviseur Meir Ben-Shabbat, die in december 2020 de leiding voerde over de Israëlische delegatie in Rabat, zei dat de betrekkingen tussen de twee landen niet alleen worden bepaald door "politieke contacten en commerciële partnerschappen", maar ook door "menselijke relaties en culturele en sociale evenementen".

