Sportminister Helder ontmoet twee ministers, ILO en arbeidsmigranten in Qatar

Sportminister Conny Helder heeft dinsdag in Doha gesprekken gevoerd met Ali bin Samikh Al Marri en Mariam Al-Misnad, de ministers van arbeid en sociale zaken van Qatar.

Ook zat ze om de tafel met directeur Max Tunón van de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, die zich wereldwijd inzet voor sociale rechtvaardigheid.

Helder ontmoette op de Nederlandse ambassade ook een groep arbeidsmigranten. "Voorafgaand aan de wedstrijd van Nederland tegen Qatar voer ik gesprekken over de brede relatie met Qatar en in het bijzonder over de mensenrechten", vertelt Helder.

"Met de minister van sociale zaken heb ik over het belang van inclusiviteit en gelijke rechten gesproken. En met de ILO hebben we het gehad over onze samenwerking en de hervormingen die zijn doorgevoerd om de situatie van arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren."



De op de ambassade uitgenodigde arbeidsmigranten vertegenwoordigen verschillende sectoren en gemeenschappen en denken in die rol mee over hervormingen. "Ik heb ze gevraagd naar hun ervaringen en naar wat landen als Nederland kunnen betekenen", aldus de sportminister.

Aanwezigheid

Helder wil nog niet zeggen of ze met een OneLove-band of OneLove-speldje het WK-duel van het Oranje met Qatar in het Al Bayt-stadion gaat bekijken. De aanwezigheid van Helder in Qatar ligt gevoelig in de Tweede Kamer, die vorig jaar een oproep deed om het toernooi links te laten liggen omdat het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten van arbeidsmigranten en lhbti'ers in Qatar.



Te midden van alle propaganda heeft het kabinet toch besloten naar het WK te gaan, onder meer vanwege de diplomatieke relatie met Qatar, de energiepositie van de oliestaat en eerdere hulp met evacuaties uit Afghanistan. Helder is de eerste bewindspersoon die gaat. Het is nog onduidelijk wie er zal afreizen als Nederland verder komt in het toernooi. Niet uitgesloten is dat ook de koning zich naar Qatar begeeft.

OneLove

Helder steunt het initiatief en de boodschap achter de OneLove-band volop, benadrukte ze maandag tijdens een debat over de sportbegroting. Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, en Hadja Lahbib, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, zaten vorige week wel met een OneLove-band naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een WK-stadion.

Maar het dragen van de band, een symbool voor inclusie en tegen iedere vorm van discriminatie, ligt tijdens het duel met Qatar extra gevoelig. De kans bestaat dat de emir van Qatar het laatste duel van zijn landenploeg op het WK bezoekt. De leiding van de KNVB heeft besloten tijdens de wedstrijd geen OneLove-band, maar een OneLove-speldje te dragen.

