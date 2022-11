Baas WK-organisatie: in totaal 400 tot 500 dode arbeidsmigranten

De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, heeft in een interview gesproken over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten in Qatar.

"De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet", zei hij in gesprek met Piers Morgan van de Britse zender Talk TV.

De interviewer had gevraagd naar het realistische aantal van arbeidsmigranten die door hun werkzaamheden in verband met het WK voetbal zijn overleden. Op de werkplaatsen zijn volgens de officiële cijfers drie mensen gestorven.

"We hebben alle incidenten onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat er drie werkgerelateerde overlijdens bij waren", zei Al Thawadi in juli van dit jaar nog tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Op die bewering lijkt hij nu terug te zijn gekomen.



Definitieve cijfers van alle overleden arbeidsmigranten die in relatie met het WK zijn overleden heeft het organisatiecomité tot dusverre niet gegeven. De Britse krant The Guardian schatte in 2021 dat er in de voorgaande tien jaar 6500 dode arbeidsmigranten om het leven kwamen op werkplaatsen in het land.

Qatar heeft altijd van gezegd dat dat niet klopt. Ook directeur Max Tunón van de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties die zich wereldwijd inzet voor sociale rechtvaardigheid, nuanceerde de cijfers van The Guardian. "Veel mensen denken dat al die doden zijn gevallen bij werkzaamheden voor het WK", zegt Tunón. "Dat is niet zo. Ze zijn overleden door allerlei oorzaken, ook niet werkgerelateerd.", stelt de directeur van het VN-orgaan.



ILO bracht het aantal overleden bouwvakkers in 2020 in kaart. Dat waren er 50 in Qatar, in de meeste gevallen na een ongeluk in het verkeer. Tegenover 19 dezelfde periode in Nederland. "Ieder dode is er één te veel", stelt Tunón. "Maar vergelijken is lastig, hier speelt 40 procent van het werk zich af in de bouw", en daarom worden doden vaker gerelateerd aan bouwwerkzaamheden.

Het emiraat aan de Perzische Golf telt zo'n 2 miljoen arbeiders uit vooral Azië en Afrika, zo'n 95 procent van de totale bevolking van het rijke land. Zij doen het zichtbare werk, soms onder slechte omstandigheden.



Al Thawadi wees in het interview op de hervormingen die in de afgelopen jaren in het emiraat zijn doorgevoerd voor verbetering van de werkomstandigheden bij de WK-stadions. Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de Nederlandse voetbalbond KNVB onderdeel van is, heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.

Maar een dergelijk fonds bestaat volgens Qatar en de FIFA al. Alleen al in 2022 is 320 miljoen euro uitbetaald.

© ANP 2022