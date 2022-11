Steden kijken of maatregelen nodig zijn voor WK-wedstrijd Marokko

Amsterdam en Rotterdam kijken de komende dagen of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn rondom de WK-wedstrijd van Marokko tegen Canada aanstaande donderdag.

In de steden was het zondag, evenals in Den Haag, onrustig nadat honderden mensen de straten waren opgegaan na de winst van Marokko tegen België (2-0).

Op dit moment kunnen de gemeenten nog niet zeggen of er maatregelen zullen volgen. Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema overlegt de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) later deze week of extra inzet op straat nodig is.

De VVD in de hoofdstad heeft aangekondigd vragen te willen stellen in de gemeenteraadsvergadering over de ongeregeldheden van zondag. Ook in de Rotterdamse gemeenteraad wordt dit nog besproken.



In Den Haag heeft de driehoek maandag overlegd. "We zien in het speelschema geen aanleiding om te veronderstellen dat het opnieuw onrustig wordt", zegt een woordvoerster van de gemeente. "We zijn goed voorbereid, we hebben zondag ook niet extra hoeven opschalen. We houden alles goed in de gaten, we praten zo veel mogelijk met mensen in de wijk en daar gaan we mee door."

Den Haag noemt het "jammer dat er ongeregeldheden waren, het is altijd vervelend als het ergens onrustig is, maar het was relatief snel voorbij vergeleken met andere steden." Waardoor het overwinningsfeest uit de hand liep, weet de gemeente niet. "Het is altijd ingewikkeld om in het hoofd te kruipen van mensen die overgaan tot geweld. Je hebt maar een enkeling van binnen of van buiten daarvoor nodig. Het eerste deel van de avond was een groot feest."

© ANP 2022