Burgemeester Brussel waarschuwt voor stigmatisering Marokkaanse gemeenschap

De burgemeester van Brussel heeft burgers maandag opgeroepen om de Marokkaanse gemeenschap in zijn land niet te stigmatiseren.

Philippe Close deed de oproep naar aanleiding van de onrusten die zondag uitbraken in de Belgische hoofdstad na de WK-verwinning van Marokko op België.

De burgervader benadrukte dat de onrusten in Brussel afkomstig waren van een "kleine groep schurken" die het sportfestijn verpestten. "De mensen die hardst worden veroordeeld is de Marokkaanse gemeenschap zelf", stelt Close. "Als je op sociale media kijkt, zijn zij degenen die het het moeilijkst hebben, omdat ze zijn beroofd van de vreugde van een overwinning. Maar ik herhaal, het is een extreme minderheid. Maar deze minderheid moet het hoofd worden geboden", benadrukte de burgemeester.

Ook verwierp hij verklaringen waarin "het mislukken van de integratie van minderheden in Brussel" werd aangedragen om de onrusten te verklaren. Zoals minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden maandag op de Vlaamse radio verklaarde.



"Ik denk dat we erin slagen om in Brussel samen te wonen, juist met zijn 184 nationaliteiten zijn we de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld. Er zijn veel dingen die duidelijk heel goed gaan. Maar er zijn, net als in andere steden, problemen die moeten worden opgelost, veiligheidsproblemen. Maar ik herhaal, ze zijn beperkt tot een heel klein gebied", stelt burgemeester Close.

Marokko speelt deze donderdag tegen Canada. Lokale autoriteiten nemen maatregelen en er wordt extra politie gemobiliseerd. "Als je wilt feesten, geen probleem. Als je in de stad komt om spullen te breken krijg je te maken met de Brusselse politie", aldus burgemeester Close van Brussel.

© MAROKKO.NL 2022