Raad van Europa wijst Spanje op gebrekkige mensenrechten asielzoekers en migranten

De Raad van Europa heeft de Spaanse autoriteiten opgeroepen om meer te doen om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten te beschermen.

Dat zegt de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Dunja Mijatovic dinsdag.

Mijatovic betreurt het gebrek aan "echte toegang tot asiel" voor migranten aan de grensovergang van Melilla en heeft Spanje gevraagd om "alomvattend" met de situatie om te gaan om te garanderen dat vluchtelingen Europa kunnen binnen komen via "legale en veilige routes".

Illegale Pushbacks

De mensenrechtencommissaris bracht van 21 tot 25 november een bezoek aan de Spaanse exclaves Madrid en Melilla om informatie te verzamelen over de omstandigheden van het migrantendrama waarbij eind juni tientallen mensen het leven lieten.



Ze roept op om degenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten "effectief ter verantwoording worden geroepen" en drong aan om bij het bewaken van de landsgrenzen "alle toepasselijke internationale mensenrechtennormen" in acht te blijven nemen.

De Raad van Europa is een intergouvernementele organisatie, opgericht in mei 1949, gevestigd in Straatsburg, maar heeft geen banden met de instellingen van de Europese Unie.

