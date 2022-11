Amerikaanse investeerder meldt komst ziekenhuis in Marokko

Een Amerikaanse investeerder gaat een ziekenhuis openen in Mehdia in de provincie Kénitra.

Het ziekenhuis zal plaats bieden aan 700 bedden en ongeveer 5.200 directe arbeidsplaatsen opleveren, meldt het Amerikaanse Mayo Clinic en de International Investment Group (IIG).

Volgens IIG-CEO Barakat Ali Al Shanableh betreft het een academisch ziekenhuis dat ruimte zal bieden aan 2.200 studenten. Een kwart van de studieplekken zal kosteloos beschikbaar worden gesteld aan studenten uit gezinnen met lage inkomens.

De komst van het ziekenhuis is volgens Al Shanableh een reactie op de oproep van koning Mohammed VI waarin investeerders in binnen en buitenland werden uitgenodigd om te investeren in de Marokkaanse gezondheidssector.



De koninklijke uitnodiging is onderdeel van de grootschalige hervormingen in de zorgsector in Marokko die vorig jaar werden aangekondigd.

Het Amerikaanse Mayo Clinic werd 150 jaar geleden opgericht en is door Newsweek zeven jaar op rij uitgeroepen tot beste zorginstelling van de Verenigde Staten.

