Marokko verhoogt prijzen voor tabak en sigaretten

De prijs voor tabaksproducten gaat in het nieuwe jaar met gemiddeld 2 DH omhoog.

Dat meldt de Marokkaanse Douane (ADII). De verhoging heeft betrekking op sigaretten, shisha-tabak, shag en sigaren.

De Marokkaanse regering heeft onlangs plannen aangekondigd om de accijnzen voor tabaksproducten te wijzigen als onderdeel van de begrotingswet voor 2023.

Vorig jaar werd gestart met een progressief belastingtarief dat tot 2026 moet zorgen voor een geleidelijke verhoging van de accijnzen. De hogere verbruiksbelasting moet de staatskas van extra inkomen voorzien en tegelijkertijd het prijsverschil tussen goedkope en premium sigaretten verkleinen.



Tabaksproducenten hebben in het verleden de prijzen van sigaretten in Marokko relatief laag weten te houden door tabak van lage kwaliteit in hun sigaretten te gebruiken. Door het prijsverschil tussen de verschillende merken te verkleinen hoopt de regering daar een stokje voor te steken.

Marokko telt momenteel zes miljoen rokers, van wie 5,4 miljoen volwassenen en een half miljoen minderjarigen. Volgens het rapport van de Economische en Sociale Raad rookt ruim acht procent van de minderjarigen in de leeftijden 13-17 jaar.

