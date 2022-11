Israël executeert vijf Palestijnen, Israëlische soldaat lichtgewond

Israëlische bezettingstroepen hebben dinsdag vier Palestijnen doodgeschoten op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Daarnaast werd een Palestijn gedood die volgens het leger een Israëlische soldaat licht had verwond bij een "aanval".

Op de Westelijke Jordaanoever zijn Palestijnen in toenemende mate doelwit van soms dodelijk Israëlisch geweld. De Israëlische bezettingskrachten doen bovendien vrijwel dagelijks invallen, waarbij dit jaar volgens de Verenigde Naties 125 Palestijnse doden zijn gevallen, ook burgers.

De dood van twee Palestijnse broers in Kafr Ein werd door een minister van de Palestijnse Autoriteit omschreven als een "executie in koelen bloede". Het Israëlische leger heeft een onderzoek ingesteld.



De vertrekkende Israëlische premier Yair Lapid heeft de aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnen in de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever vorige week veroordeeld.



Nieuwe regering

VN-gezant Tor Wennesland voor het Midden-Oosten waarschuwde maandag in de Veiligheidsraad dat de situatie op de Westelijke Jordaanoever "een kookpunt bereikt".

Ondertussen is beoogd premier Benjamin Netanyahu als winnaar van de recente verkiezingen bezig de meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël te vormen. Vrijdag bereikte hij een akkoord met de extreemrechtse parlementariër Itamar Ben-Gvir, die daarmee de nieuwe post van minister van Nationale Veiligheid zou krijgen. Hij wordt dan verantwoordelijk voor de grenspolitie op de Westelijke Jordaanoever.

Ben-Gvir is een voormalig lid van Kach, een joodse militante terreurgroep die op Israëlische en Amerikaanse terroristische lijsten staat. Hij heeft extreemrechtse opvattingen over de Palestijnen en riep eerder tot de ontheemding van Palestijnen. Hij zorgde voor een golf van escalatie in bezet Oost-Jeruzalem na het opzetten van een kantoor in de wijk Sheikh Jarrah.

