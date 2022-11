Internationale pers roept VS op vervolging klokkenluider Assange te stoppen

Media die twaalf jaar geleden samenwerkten met WikiLeaks-oprichter Julian Assange roepen de regering van de Verenigde Staten (VS) nu op zijn vervolging stop te zetten.

De Europese dagbladen The Guardian, Le Monde en El País, de Amerikaanse krant The New York Times en het Duitse weekblad Der Spiegel stellen in een open brief aan de VS dat het publiceren van gevoelige informatie in het algemeen belang "een kerntaak" is van het werk van journalisten.

"Publiceren is geen misdrijf", schrijven de media in de brief op 28 november. Op dezelfde dag deden ze twaalf jaar geleden in samenwerking met WikiLeaks en Assange onthullende publicaties over de rol van de VS in de oorlogen in Afghanistan en Irak. WikiLeaks had meer dan 250.000 diplomatieke documenten in handen had gekregen op basis waarvan media talrijke onthullingen deden.

In de brief valt te lezen dat in 2010, toen Barack Obama president van de VS was, de Amerikaanse regering Assange niet vervolgde met het argument dat het dan ook de journalisten waarmee hij samenwerkte moest vervolgen.



Onder het presidentschap van Donald Trump (2017 - 2021) klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie Assange alsnog aan, op grond van de spionagewet van 1917 - een wet bedoeld om spionnen in de Eerste Wereldoorlog te vervolgen.

De 51-jarige Assange zit sinds 2019 vast in een streng beveiligde gevangenis in Londen. In juni van dit jaar besloot de Britse overheid dat Assange mag worden uitgeleverd door een besluit van de rechter te bekrachtigen. Tegen dat besluit loopt een beroep. De VS willen Assange berechten voor spionage. Bij uitlevering hangt hem een gevangenisstraf van maximaal 175 jaar boven het hoofd.

