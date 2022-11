VS overwegen Russische huursoldaten Wagner-groep terroristisch stempel te geven

De Amerikaanse regering overweegt de Russische Wagner-groep te bestempelen als een terroristische organisatie, zeggen ingewijden.

De stap zou het militaire huurlingenbedrijf moeten hinderen in zijn groeiende betrokkenheid in de oorlog in Oekraïne en conflicten in Afrika, door leden te vervolgen en bezittingen in beslag te nemen.

Een definitief besluit is nog niet genomen, benadrukken de bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Wagner-groep wordt ervan beticht te worden ingezet om de buitenlandse ambities van Moskou te verwezenlijken, maar het Kremlin weerspreekt dat.

De paramilitaire organisatie opende deze maand haar eerste officiële hoofdkwartier in Sint-Petersburg. Oprichter en eigenaar Jevgeni Prigozjin heeft toegegeven dat zijn strijders actief zijn in Oekraïne.



Prigozjin wordt ook wel 'Poetins chef' genoemd omdat zijn cateringbedrijf het Kremlin als klant heeft. De Wagner-eigenaar erkende onlangs dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen en dat zal blijven doen.

De VS hebben hem officieel beschuldigd van het sponsoren van Russische 'trollenboerderijen' die de Amerikaanse politiek proberen te beïnvloeden. In juli loofde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning uit die kan oplopen tot 10 miljoen dollar voor informatie over Prigozjins betrokkenheid bij Amerikaanse verkiezingsinmenging. De VS, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben sancties tegen hem uitgevaardigd.

