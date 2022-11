Hoekstra maakt Marokko-deal openbaar: geen Haagse inmenging in binnenlandse aangelegenheden Marokko

Onder druk van de Tweede Kamer heeft buitenlandminister Wopke Hoekstra een overeenkomst tussen Nederland en Marokko openbaar gemaakt.

In het stuk belooft het kabinet op een aantal fronten samen te werken met Marokko: beide landen beloven om "zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden".

In de overeenkomst uit juli 2021 beloven de landen om intensiever te gaan samenwerken. Zo zal er worden gewerkt aan het "samenbrengen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse gemeenschap in Marokko". Onder meer door "de gezamenlijke organisatie van economische activiteiten en artistieke en culturele activiteiten".

Volgens de overeenkomst komt er een Marokkaans Cultureel Centrum in Amsterdam dat kan dienen als "inspirerende katalysator" voor de bilaterale betrekkingen.



Haagse bemoeienis

Nederland en Marokko beloven om zich niet meer te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. De Haagse bemoeienis was een belangrijke oorzaak van de diplomatieke breuk omdat Haagse politici zich in het verleden hebben uitgesproken tegen bijvoorbeeld de reactie van Rabat op Hirak-Rif protesten in Noord-Marokko.

De toezegging van Den Haag is opmerkelijk omdat voormalig minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zich ooit kritisch uitsprak over de hoogte van gevangenisstraffen voor demonstranten in Marokko.



Nederland wil de banden met Marokko aanhalen in de hoop dat Marokko meer afgewezen asielzoekers terugneemt. Vorige maand werd bekend dat Nederland binnenkort weer afgewezen Marokkaanse asielzoekers kan opsluiten voor uitzetting. De regering in Rabat werkt steeds vaker mee aan het afgeven van de laissez-passer, het tijdelijk inreisdocument is nodig voor uitzetting.

"Geheime deal"

PvdA-Kamerlid en Marokko-criticus Kati Piri drong vorige week aan op openbaarmaking van de afspraken tussen Nederland en Marokko. Minister Hoekstra weigerde dat: "Wat wij diplomatiek overeen gekomen zijn, is dat we dat soort documenten niet op straat gooien. Dat is onderdeel van de afspraak. Ik vind dat ook netjes.", zei Hoekstra.



De Kamer nam daar geen genoegen mee. "De Kamer heeft er recht op om te weten wat er is toegezegd in ruil voor het terugnemen van afgewezen asielzoekers", zei Piri. Na overleg met Marokko heeft Hoekstra de afspraken alsnog naar buiten gebracht.

In de overeenkomst staat dat de twee landen vooraf overleggen over financiële steun aan hulporganisaties en NGO's. "Het is zeer ongebruikelijk om autocratische regimes toestemming te vragen om NGO's te financieren", zegt het Kamerlid namens de partij die grotendeels verantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire in Nederland.



Zij noemt het ook "controversieel" dat wordt gestart met onderhandelingen over een uitleveringsverdrag. De twee landen hebben geen uitleveringsverdrag omdat het land volgens critici geen onafhankelijke rechtspraak heeft.

Ook wordt er weer onderhandeld over de hoogte van AOW-pensioenen van Nederlanders in Marokko. Daarover ontstond in 2015 flinke ruzie. Nederland wilde de uitkeringen in Marokko met 40 procent verlagen, tot woede van Marokko.

De regering in Rabat eiste dat Marokkanen niet worden behandeld als tweederangsburgers en dat de uitkeringen net zo hoog blijven als in Nederland of Nederlanders die woonachtig zijn in bezette gebieden in Israël.

