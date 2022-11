Koning Mohammed VI feliciteert emir Qatar met succesvol WK

Koning Mohammed VI heeft de emir van Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, gefeliciteerd met de succesvolle organisatie van het Wereldkampioenschap voetbal.

Dat meldt het Qatarese persbureau QNA. Tijdens het telefoongesprek dinsdag wenste de monarch het emiraat veel succes met het verdere verloop van het toernooi. Ook sprak de Marokkaanse vorst de wens uit om de "betrekkingen tussen de twee broederlijke landen" te versterken.

De 22e editie van het FIFA wereldkampioenschap voetbal vindt voor het eerst plaats in het Midden-Oosten. Het evenement wordt gehouden in Qatar. Het is met 29 speeldagen het kortste wereldkampioenschap voetbal in 44 jaar.

Gastland Qatar is zelf inmiddels uitgeschakeld op het toernooi na een overwinning van het Nederlands elftal. Het toernooi in Qatar duurt nog tot 18 december.

