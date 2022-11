Amerikanen met winst op Iran naar knock-outduel met Oranje

De Amerikaanse voetballers hebben ten koste van Iran de knock-outfase van het WK in Qatar bereikt.

In het beladen duel tussen de twee landen die op politiek gebied een zeer gespannen relatie hebben, maakte Christian Pulisic kort voor rust het enige doelpunt: 1-0.

Het lukte Iran in de tweede helft niet om de stand gelijk te trekken en zo de achtste finales te halen. Bij een gelijkspel was Iran door gegaan. De Verenigde Staten bleven ongeslagen in groep B en eindigden met 5 punten op de tweede plaats achter Engeland.

De ploeg van bondscoach Gregg Berhalter, die in Nederland voetbalde bij PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur, neemt het zaterdag in de achtste finales op tegen Oranje. De beste WK-prestatie van de Amerikanen is het bereiken van de kwartfinales in 2002.



In de aanloop naar Iran - Verenigde Staten ging het vooral over de moeizame verhoudingen tussen de twee landen. Het gaf extra lading aan de wedstrijd die vanwege de stand in de poule toch al van groot belang was. Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh ontbrak vanwege een schorsing bij Iran, nadat hij een gele kaart had gekregen tegen zowel Engeland (2-6) als Wales (2-0).

Energieke spel

De Amerikanen maakten opnieuw indruk met hun energieke spel. Pulisic beloonde de ploeg van Berhalter met de openingstreffer, na voorbereidend werk van de opgekomen rechtsback Sergiño Dest (ex-Ajax). Pulisic raakte bij die actie wel geblesseerd en keerde na rust niet meer terug op het veld.



'Team USA' kreeg aan het begin van de tweede helft wat kansen op de 2-0, maar daarna nam Iran het initiatief over. De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz ging op jacht naar de benodigde 1-1. De grootste kans was in de 9 minuten blessuretijd voor Morteza Pouraliganji, maar zijn kopbal vloog net naast het doel.

Vlak voor het verstrijken van de extra tijd smeekte Iran bij de Spaanse scheidsrechter nog tevergeefs om een strafschop.

© ANP 2022